Пенсионеры получили месяц на выбор между лекарствами и деньгами

09:56, 01 авг 2025

Федеральные льготники должны определиться с формой получения социальных услуг. Срок подачи заявлений истекает 1 октября, сообщают в соцзащите.

Граждане могут выбрать натуральные льготы или денежную выплату. Размер компенсации составляет 1728,46 рублей ежемесячно. В эту сумму входят: возмещение стоимости медикаментов — 1331,3 рубля, санаторного лечения — 205,95 рублей, транспортных расходов — 191,21 рубль.

Специалисты напоминают о необходимости взвешенного подхода к решению. При хронических патологиях организма стоимость препаратов может составлять десятки тысяч рублей. В случае отказа от натуральных льгот лечение придется оплачивать самостоятельно, даже при ухудшении состояния. Медики рекомендуют предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Изменить выбранную форму получения услуг можно будет только в следующем году.

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Автор: Семен Подгорный