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Башкирию накроет жара до +30 градусов

Башкирию накроет жара до +30 градусов

10:20, 01 авг 2025

На Башкирию надвигаются жаркие выходные с температурой воздуха до +30 градусов. В республике установится преимущественно сухая погода. Такой прогноз предоставили в Башгидрометцентре.

В пятницу, 1 августа, существенных осадков не ожидается. Ветер умеренный, северного и северо-восточного направлений. Днём воздух прогреется до +23…+28.

В субботу, 2 августа, в регионе сохранится сухая погода при умеренном северном ветре. Ночью температура будет колебаться в диапазоне +11…+16, днём термометры покажут от +25 до +30.

В воскресенье, 3 августа, ситуация изменится незначительно: днём в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Ночью +11…+16, днём — до +25…+30.

По информации синоптиков, знойная погода задержится в республике и в начале следующей недели. Средняя дневная температура в начале августа будет держаться в пределах +24…+29 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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