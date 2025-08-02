Первые выходные августа преподнесут приятный сюрприз жителям Башкирии

00:22, 02 авг 2025

Жителей столицы Башкирии в первые выходные августа ожидает по-настоящему летняя погода. Прогноз на 2 и 3 августа составлен сервисом «Яндекс.Погода» на основе анализа метеоданных.

В субботу, 2 августа, в Уфе прогнозируется ясная и тёплая погода. Утром столбики термометров поднимутся до +19°C. Днём воздух прогреется до +27°C, а к вечеру температура незначительно снизится до +26°C. Ночью ожидается похолодание до +19°C. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 1,2–2,4 м/с, его порывы могут достигать 7 м/с.

В воскресенье, 3 августа, тепло сохранится, но небо периодически будут затягивать облака. Утром температура установится на отметке +21°C, днём потеплеет до +28°C. Во второй половине дня вероятен кратковременный дождь при температуре около +25°C. Ночью она опустится до +20°C. Направление ветра сменится на восточное, скорость составит 1,7–3,2 м/с, при этом порывы могут достигать 8 м/с.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash