Жара в Башкирии припасла туманные сюрпризы

21:48, 02 авг 2025

В воскресенье, 3 августа, в Башкирии и Уфе ожидается жаркая и нестабильная погода. Если планируете отдых на природе, будьте готовы к сильному ветру.

Днём воздух в республике прогреется до +26...+31°С, в Уфе — до +28...+30°С. Переменная облачность, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью будет прохладно: +11...+16°С.

Главная особенность дня — сильный ветер. Он будет дуть с северо-востока со скоростью 2–7 м/с, но днём его порывы могут достигнуть 14 м/с.

Водителям стоит быть особенно внимательными. Ранним утром на дорогах республики ожидается туман, который может ухудшить видимость до 500–1000 метров. Проявляйте осторожность и соблюдайте дистанцию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash