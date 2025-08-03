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Погода в Башкирии: жара до +31°С сменится грозами

Погода в Башкирии: жара до +31°С сменится грозами

21:42, 03 авг 2025

Синоптики Башгидромета сообщили о погоде в Уфе и республике на ближайшие три дня. Начало недели будет жарким и солнечным, но затем в регион придут грозы.

В понедельник, 4 августа, осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Ночью +13…+18°С, в горных и восточных районах до +8°С. Днём столбики термометров также покажут +26…+31°С.

Во вторник, 5 августа, погода испортится: местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Южный ветер при грозе усилится до сильного. Ночные и дневные температуры останутся в тех же пределах: +13…+18°С и +26…+31°С соответственно.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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