В Башкирии похоронили погибшего в зоне СВО старшего сержанта Марселя Галинурова

21:59, 03 авг 2025

2 августа в городе Учалы похоронили старшего сержанта Марселя Галинурова. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции.

Проститься с земляком пришли его родные, друзья, ветераны и жители города. В церемонии также приняли участие представители районной администрации и Государственного собрания республики.

Марсель Галинуров родился и вырос в Учалах. 23 июля ему исполнилось 45 лет. Он окончил местную школу №10, затем получил специальность юриста в экономико-юридическом колледже. С 1998 по 2000 год проходил срочную службу в армии.

Когда началась специальная военная операция, Марсель подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт. Он служил заместителем командира взвода в мотострелковом батальоне.

По словам представителей администрации, сослуживцы и командование уважали Марселя Галинурова за мужество и надёжность. Он с честью выполнил свой долг защитника Отечества.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Учалинского района