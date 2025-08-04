В Уфе появится первая пешеходная улица

21:04, 04 авг 2025

К ноябрю 2026 года улицу Театральную в центре Уфы полностью преобразят — она станет первой в городе пешеходной зоной. Городская администрация уже ищет подрядчика, который выполнит работы по благоустройству за 259 млн рублей.

Вместо проезжей части на Театральной появится комфортное пространство для прогулок. Улицу замостят плиткой, высадят новые растения и установят современную уличную мебель: вазоны, бетонные лавочки и скамьи-трансформеры. У Дома актера возведут арку, которая станет новым символом этого места.

Для безопасности жителей на всей территории установят камеры видеонаблюдения и новое освещение. Особую атмосферу в вечернее время создадут два световых комплекса «Звездное небо».

Подрядчика выберут по итогам открытого аукциона. На все выполненные работы будет действовать гарантия пять лет.

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Автор: Семен Подгорный