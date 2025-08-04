Август подготовил Уфе погодные сюрпризы

21:56, 04 авг 2025

Во вторник, 5 августа, жителей Башкирии ждёт жаркая погода, сообщают региональные синоптики. Днём воздух прогреется до +26…+31°C. Во второй половине дня местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью будет прохладнее: от +12°C до +17°C, а в восточных районах температура опустится до +7°C.

Ветер южный, умеренный, 2–7 м/с. Однако во время грозы он может резко усилиться до 14 м/с.

Для водителей есть важное предупреждение: утром на отдельных участках дорог ожидается туман. Видимость может упасть до 500 метров. Планируйте поездки заранее и соблюдайте дистанцию.

В Уфе во вторник осадков не прогнозируется. Днём в столице будет жарко, до +29…+31°C. Ночью температура составит комфортные +16…+18°C.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash