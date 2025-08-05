Погода в Башкирии задаст жару

22:40, 05 авг 2025

В среду, 6 августа, жителей Башкирии ждёт неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, днём в некоторых районах возможны сильные ливни и град.

Днём юго-восточный ветер усилится до 14 м/с — будьте осторожны рядом с шаткими конструкциями. Температура воздуха по республике ночью составит +15…+20°C, а днём поднимется до +31°C. На востоке региона ночью будет прохладнее — до +10°C.

В Уфе также ожидается дождь с грозой. Ночью в городе будет +17…+19°C, днём — жарко, до +31°C.

Водителям стоит быть особенно внимательными. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется туман, который может сократить видимость до 500 метров. Планируйте поездки с учётом этих условий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash