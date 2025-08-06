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Башкирию ждёт парилка на улице

Башкирию ждёт парилка на улице

22:21, 06 авг 2025

В четверг, 7 августа, погода в Башкирии будет контрастной: днём воздух прогреется до +31 °C, но в то же время в большинстве районов пройдут дожди с грозами. Ночью будет спокойнее и без осадков, температура опустится до +14…+19 °C.

По данным Башгидромета, местами по республике пройдут не просто дожди, а сильные ливни с градом. Во время грозы ветер может усилиться до штормовых 18 м/с. Рекомендуем не парковать машины под старыми деревьями и шаткими сооружениями.

Утром в ряде районов республики ожидается туман, который может снизить видимость на дорогах до 500 метров. Днём во время дождя видимость также будет ограничена.

В столице будет так же жарко и нестабильно. Ночью без осадков, +16…+18 °C. Днём воздух прогреется до +30 °C, пройдёт небольшой дождь с грозой. Ветер днём усилится до 7–12 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
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