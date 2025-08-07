Все новости Уфы и Башкортостана
В Стерлитамаке разыскали мужчину, который спас девушку, тонувшую в реке Белой

21:57, 07 авг 2025

Житель Стерлитамака Сергей К. спас девушку, которую уносило течением на реке Белой. За этот поступок МЧС представит его к награде.

Вечером 3 августа Сергей заметил, что в реке тонет человек. Он сразу бросился в воду, доплыл до середины реки и вытащил девушку на сушу. Позже выяснилось, что она отдыхала с друзьями, выпила и пошла купаться, но не справилась с сильным течением.

Очевидцы рассказали о случившемся в соцсетях и попросили найти героя, чтобы его отблагодарили. Сам Сергей никому не рассказывал о спасении.

В МЧС отметили, что он скромный человек и считает своим долгом помогать людям. Оказалось, что он и раньше спасал тонущих.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
