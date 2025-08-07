В Башкирию накроет похолодание с ливнями и градом

22:19, 07 авг 2025

Синоптики Башкирского гидрометеорологического центра информируют о неблагоприятных погодных условиях на территории всей республики. Согласно прогнозу, 8 августа, жителей региона ожидает комплекс опасных метеорологических явлений, включая грозы, сильные дожди и шквалистый ветер.

По всей республике установится облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные, но интенсивные осадки. Местами дожди перейдут в сильные ливни, сопровождаемые грозами. Особую опасность непогода представляет для южных районов Башкирии, где днём существует высокая вероятность выпадения крупного града. Водителям и пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность.

Прогнозируется ветер восточного направления со скоростью 5–10 м/с. Однако в моменты прохождения грозовых фронтов его порывы будут резко усиливаться до штормовых значений в 15–20 м/с.

Температура ночью понизится до +13…+18°C. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25°C.

На автомобильных дорогах республики ожидается существенное ухудшение видимости из-за осадков — до 500–1000 метров. В ночные и утренние часы ситуацию дополнительно осложнит туман, при котором видимость может снижаться до 500 метров и менее.

В Уфе метеорологическая картина будет схожей: переменная облачность, кратковременный дождь, местами сильный, не исключена гроза. Ветер в столице сохранится в пределах 5–10 м/с, но при грозе его порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+17°C, днём столбики термометров покажут +21…+23°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash