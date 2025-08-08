Танкисты из Башкирии сорвали ротацию ВСУ под Донецком

23:19, 08 авг 2025

Экипаж танка Т-90М «Прорыв» из полка «Башкортостан» не дал украинским войскам сменить подразделения на Краснолиманском направлении в ДНР. Военные нанесли удар по укрытиям и скоплениям противника, сообщил telegram-канал «Красный Лиман Инфо».

Работая с закрытых позиций, танкисты использовали 125-миллиметровые снаряды, чтобы поразить личный состав и технику ВСУ. В результате атаки украинские подразделения были дезорганизованы, а их запланированная ротация была сорвана. Это помешало им укрепить свои позиции на данном участке.

Командование высоко оценило действия экипажа, отметив их вклад в улучшение тактической обстановки на фронте.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал «Красный Лиман Инфо»