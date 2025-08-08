Маткапитал предложили увеличить до 1,3 млн рублей

23:24, 08 авг 2025

В Госдуме предложили повысить размер материнского капитала. Если закон примут, семьи будут получать 1 млн рублей за первого ребёнка и 1,3 млн — за второго или третьего.

Выплаты могут вырасти почти в полтора раза. Сейчас за первенца государство платит 690 тысяч рублей, а за второго — 912 тысяч. Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребёнка, доплата за второго составляет 222 тысячи.

По словам председателя профильного комитета Ярослава Нилова, предложение уже находится на рассмотрении в парламенте.

Деньги по-прежнему можно будет потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери или на ежемесячные выплаты, если семья признана нуждающейся.

