Погода разгуляется в Башкирии

23:40, 08 авг 2025

В субботу, 9 августа, жителям Башкирии и Уфы стоит подготовиться к ухудшению погоды. Прогнозируют сильные дожди, грозы и туман, который может быть опасен для водителей.

Ночью и утром пройдут сильные ливни. Днём дождь ослабнет, но местами прогремят грозы, при которых порывы южного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём поднимется до +19…+24 °С.

Главное — быть осторожными на дорогах. Из-за тумана и ливня на некоторых участках трасс видимость упадёт до 500 метров. Если вы за рулём, снизьте скорость и увеличьте дистанцию.

Рекомендуется не парковать автомобили под старыми деревьями и шаткими конструкциями. Из-за грозы возможны перебои с электричеством, поэтому лучше заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash