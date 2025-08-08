Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Погода разгуляется в Башкирии

Погода разгуляется в Башкирии

23:40, 08 авг 2025

В субботу, 9 августа, жителям Башкирии и Уфы стоит подготовиться к ухудшению погоды. Прогнозируют сильные дожди, грозы и туман, который может быть опасен для водителей.

Ночью и утром пройдут сильные ливни. Днём дождь ослабнет, но местами прогремят грозы, при которых порывы южного ветра могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +11…+16 °С, днём поднимется до +19…+24 °С.

Главное — быть осторожными на дорогах. Из-за тумана и ливня на некоторых участках трасс видимость упадёт до 500 метров. Если вы за рулём, снизьте скорость и увеличьте дистанцию.

Рекомендуется не парковать автомобили под старыми деревьями и шаткими конструкциями. Из-за грозы возможны перебои с электричеством, поэтому лучше заранее зарядить телефоны и пауэрбанки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Башкирию ждёт парилка на улице
Общество в Башкирии
Башкирию ждёт парилка на улице
Погода в Башкирии задаст жару
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии задаст жару
Погода удивит жителей Башкирии
Общество в Башкирии
Погода удивит жителей Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен