Уфе пора готовиться к заморозкам

Жителей Башкирии предупредили о неблагоприятных погодных явлениях в воскресенье, 10 августа. По информации регионального гидрометцентра, в республике ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Публикуем подробный прогноз, основанный на данных Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Согласно прогнозу синоптиков, на территории республики установится облачная погода с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днём ситуация изменится. Местами пройдут кратковременные дожди, а в некоторых районах ожидаются сильные ливни, грозы и град.

Преобладающий северо-восточный ветер сохранится умеренным, в пределах 3–8 м/с. При этом локально возможны его резкие усиления со шквалистыми порывами до 14 метров в секунду.

Ночью столбики термометров по региону покажут от +11 до +16°C. На востоке Башкирии будет прохладнее — здесь воздух может остыть до +6°C. Днём же потеплеет до комфортных +18...+23°C.

Синоптики предупреждают о возможном тумане на отдельных участках автодорог, который сократит видимость до 500–1000 метров.

В Уфе метеорологическая картина будет схожей. Ночь в столице пройдёт без существенных осадков. Днём прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ветер сменит направление на восточное, юго-восточное, его порывы также могут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+14°C, днем — от +21 до +23°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash