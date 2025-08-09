Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии озвучили размер пенсий работающих и неработающих граждан

22:02, 09 авг 2025

К июлю 2025 года средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 845 рублей. По данным Социального фонда России, за год выплаты выросли на 11,5%. Год назад средний пенсионер в республике получал 20 487 рублей.

Размер пенсии напрямую зависит от того, работает человек или нет. Неработающие пенсионеры получают в среднем 23 122 рубля. У тех, кто продолжает трудиться, пенсия ощутимо меньше — 21 348 рублей. Разница составляет 1 774 рубля.

Для сравнения, средняя пенсия в Башкирии немного уступает общероссийскому уровню, который составляет 23 457 рублей.

Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии

