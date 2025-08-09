В Башкирии озвучили размер пенсий работающих и неработающих граждан
22:02, 09 авг 2025
К июлю 2025 года средний размер пенсии в Башкирии достиг 22 845 рублей. По данным Социального фонда России, за год выплаты выросли на 11,5%. Год назад средний пенсионер в республике получал 20 487 рублей.
Размер пенсии напрямую зависит от того, работает человек или нет. Неработающие пенсионеры получают в среднем 23 122 рубля. У тех, кто продолжает трудиться, пенсия ощутимо меньше — 21 348 рублей. Разница составляет 1 774 рубля.
Для сравнения, средняя пенсия в Башкирии немного уступает общероссийскому уровню, который составляет 23 457 рублей.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Августовская индексация: кому и на сколько увеличат пенсии
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии эксперты озвучили средний размер пенсий
Общество в Башкирии
Стало известно, сколько получают в Башкирии работающие и неработающие пенсионеры
Экономика в Башкирии
Стал известен точный размер пенсий в Башкирии
Экономика в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата