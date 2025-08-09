Все новости Уфы и Башкортостана
Беременным женам военнослужащих в Башкирии выплатят почти 50 тысяч рублей

22:33, 09 авг 2025

Если ваш муж служит в армии по призыву, а вы ждете ребенка, вы можете получить от государства единовременную выплату. В Башкирии, с учетом районного коэффициента, ее размер в 2025 году составляет 49 064,75 рубля. Сумма ежегодно индексируется.

Кто может получить выплату

Пособие предназначено для беременных жен военнослужащих, проходящих службу по призыву. Выплата также положена, если супруг является курсантом первого курса военного училища.

Когда и как подать заявление

Обратиться за выплатой можно, когда срок вашей беременности достигнет 180 дней. Главное — успеть подать документы в течение шести месяцев после того, как муж вернется со службы.

Подать заявление просто. Это можно сделать одним из трех способов:

  • Онлайн через портал «Госуслуги».
  • Лично в клиентской службе Социального фонда.
  • В любом многофункциональном центре (МФЦ).

