Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Мощный циклон движется в Уфу

Мощный циклон движется в Уфу

21:15, 10 авг 2025

Жителей Башкирии в понедельник, 11 августа, ожидает существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозу, на территорию республики придет переменная облачность, которая принесет с собой кратковременные дожди разной степени интенсивности. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, не исключены грозы и град.

Ночью температура воздуха опустится до отметок от +10 до +15 °C. Днем максимальные значения термометров не превысят +18…+23 °C. Столь резкое изменение температурного режима связано со сменой направления ветра. Ночью он будет преимущественно восточным, со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем воздушные потоки сменят направление на западное, их сила возрастет до 9–14 метров в секунду.

Автомобилистам следует проявить особую бдительность. Из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости на дорогах. На некоторых участках республиканских трасс она может сократиться до 500–1000 метров.

В Уфе метеорологическая ситуация будет развиваться по схожему сценарию. Прогнозируется облачность, пройдут непродолжительные дожди. Как и в целом по региону, в городе существует вероятность сильных осадков и гроз. Ночью температура установится в пределах от +13 до +15 °C, днем воздух прогреется до +18…+20 °C. Восточный ветер ночью сменится на порывистый западный в течение дня.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Уфе пора готовиться к заморозкам
Общество в Башкирии
Уфе пора готовиться к заморозкам
МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Башкирии
Общество в Башкирии
МЧС предупреждает о резкой смене погоды в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Общество в Башкирии
Башкирию 5 июня ждут грозы, град и шквалистый ветер
Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой
Общество в Башкирии
Весеннее тепло нагрянет в Башкирию: суббота обещает быть по-настоящему тёплой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен