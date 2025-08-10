Мощный циклон движется в Уфу

21:15, 10 авг 2025

Жителей Башкирии в понедельник, 11 августа, ожидает существенное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Согласно прогнозу, на территорию республики придет переменная облачность, которая принесет с собой кратковременные дожди разной степени интенсивности. В отдельных районах ожидаются сильные ливни, не исключены грозы и град.

Ночью температура воздуха опустится до отметок от +10 до +15 °C. Днем максимальные значения термометров не превысят +18…+23 °C. Столь резкое изменение температурного режима связано со сменой направления ветра. Ночью он будет преимущественно восточным, со скоростью 3–8 метров в секунду. Днем воздушные потоки сменят направление на западное, их сила возрастет до 9–14 метров в секунду.

Автомобилистам следует проявить особую бдительность. Из-за осадков прогнозируется ухудшение видимости на дорогах. На некоторых участках республиканских трасс она может сократиться до 500–1000 метров.

В Уфе метеорологическая ситуация будет развиваться по схожему сценарию. Прогнозируется облачность, пройдут непродолжительные дожди. Как и в целом по региону, в городе существует вероятность сильных осадков и гроз. Ночью температура установится в пределах от +13 до +15 °C, днем воздух прогреется до +18…+20 °C. Восточный ветер ночью сменится на порывистый западный в течение дня.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash