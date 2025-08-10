Все новости Уфы и Башкортостана
На 11 процентов — пенсионерам сообщили о секретной индексации

21:37, 10 авг 2025

С 1 августа Социальный фонд повысил накопительные пенсии и срочные выплаты. Если вы их получаете, ваша пенсия уже стала больше. Накопительные пенсии выросли на 10,98%, срочные выплаты — на 11,32%. Никаких заявлений подавать не нужно, перерасчет произошел автоматически.

Почему выплаты выросли

Рост связан с тем, что управляющие компании успешно вложили пенсионные накопления в 2024 году. Для сравнения, год назад индексация была скромнее: 7% для накопительных пенсий и 6,92% для срочных выплат.

Кого это касается

Повышение касается всех, у кого есть пенсионные накопления. Это мужчины 1953–1966 г.р., женщины 1957–1966 г.р., а также все, кто родился в 1967 году и позже, и за кого работодатели перечисляли взносы с 2002 по 2014 год.

В среднем по стране накопительная пенсия составляет 1,4 тысячи рублей в месяц, а срочная выплата — 2,6 тысячи.

Если вы еще не получаете выплату

Если вы еще не оформляли выплату, но имеете на нее право, подайте заявление на портале «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте Социального фонда. В зависимости от суммы накоплений можно получить все деньги сразу, оформить выплаты на срок от 10 лет или получать пожизненную прибавку к основной пенсии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: пенсии
