Башкирия оказалась в плену дождей

Башкирия оказалась в плену дождей

22:08, 11 авг 2025

Жители Башкирии продолжают наблюдать затяжные дожди, которые идут уже несколько дней. Ситуация в ближайшее время не улучшится. Непогода сохранится и во вторник, 12 августа, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, по республике ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Ветер северо-западного направления сохранится, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+14°С, днем воздух прогреется до +18…+23°С. К осадкам добавится туман, который в ночные и утренние часы снизит видимость на дорогах до 500 метров и менее.

В Уфе 12 августа погода будет аналогичной: облачно, дожди и туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14°С, днем +19…+21°С.

