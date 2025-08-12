Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Злой циклон обосновался в Башкирии

Злой циклон обосновался в Башкирии

23:12, 12 авг 2025

Новый циклон с дождями и грозами движется в сторону Башкирии. Неутешительный прогноз на среду, 13 августа, представили в региональном гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, на преобладающей части территории республики установится облачная погод с прояснениями. Осадки прогнозируются в виде кратковременных дождей, которые будут сопровождаться грозами. Местами днем не исключено выпадение града. Ситуацию дополнит северный ветер, порывы которого будут достигать скорости от 5 до 10 метров в секунду.

Температурный фон в ночные часы будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +17…+22 градуса. Также метеорологи предупреждают водителей о возможном ухудшении видимости на дорогах в ночное и утреннее время из-за тумана, который может ограничить обзор до 500–1000 метров на отдельных участках.

В Уфе погодные условия будут схожими. В среду ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Направление и скорость ветра будут такими же, как и в целом по региону — северный, 5–10 м/с. Ночью температура в городе опустится до +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
Читайте также

Синоптики предупредили жителей Башкирии об опасной погоде
Общество в Башкирии
Синоптики предупредили жителей Башкирии об опасной погоде
Башкирию накроют дожди, туман и сильный ветер
Общество в Башкирии
Башкирию накроют дожди, туман и сильный ветер
В Башкирии резко ухудшится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии резко ухудшится погода
В Башкирии ожидается ухудшение погоды
Общество в Башкирии
В Башкирии ожидается ухудшение погоды


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен