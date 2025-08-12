Злой циклон обосновался в Башкирии

23:12, 12 авг 2025

Новый циклон с дождями и грозами движется в сторону Башкирии. Неутешительный прогноз на среду, 13 августа, представили в региональном гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, на преобладающей части территории республики установится облачная погод с прояснениями. Осадки прогнозируются в виде кратковременных дождей, которые будут сопровождаться грозами. Местами днем не исключено выпадение града. Ситуацию дополнит северный ветер, порывы которого будут достигать скорости от 5 до 10 метров в секунду.

Температурный фон в ночные часы будет колебаться в пределах от +8 до +13 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +17…+22 градуса. Также метеорологи предупреждают водителей о возможном ухудшении видимости на дорогах в ночное и утреннее время из-за тумана, который может ограничить обзор до 500–1000 метров на отдельных участках.

В Уфе погодные условия будут схожими. В среду ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, вероятны грозы. Направление и скорость ветра будут такими же, как и в целом по региону — северный, 5–10 м/с. Ночью температура в городе опустится до +11…+13 градусов, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash