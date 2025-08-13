Башкирию заливает дождями

21:22, 13 авг 2025

В Башкирии установилась прохладная и дождливая погода. Об этом сообщили в Башгидромете, представив прогноз на 14 августа.

По данным ведомства, на территории республики сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13°С, днем она составит +18…+23°С. Ветер прогнозируется северный и северо-западный, умеренный, с порывами до 13 м/с в течение дня.

В Уфе метеорологическая картина аналогична: дождь и облачность. Ночью термометры покажут +11…+13°С, днем +21…+23°С. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Водителей предупреждают о тумане на дорогах ночью и утром который значительно ухудшит видимость.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash