Житель Башкирии оставил бизнес и стал инструктором-медиком в зоне СВО

21:33, 13 авг 2025

Предприниматель из села Ермолаево уже больше года служит инструктором по тактической медицине в зоне специальной военной операции. Он оставил семейный бизнес, чтобы обучать бойцов навыкам оказания первой помощи на поле боя, сообщили в администрации Куюргазинского района.

Решение пойти на службу по контракту мужчина принял после того, как в зону СВО отправились его друзья и знакомые. По словам его супруги Елены, он захотел внести личный вклад и помочь тем, кто на передовой.

На службе он готовит солдат к боевым условиям.

«Каждый боец становится ему близким, как родной, и он искренне переживает за каждого», — рассказывает Елена.

Его задача — научить как можно больше людей спасать жизни в критической ситуации.

Дома инструктора ждут жена и трое детей, младшему из которых исполнилось два года. Недавно он приезжал в отпуск. Семья гордится им и ждёт его возвращения домой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: telegram-канал администрации Куюргазинского района