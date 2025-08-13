Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии оставил бизнес и стал инструктором-медиком в зоне СВО

Житель Башкирии оставил бизнес и стал инструктором-медиком в зоне СВО

21:33, 13 авг 2025

Предприниматель из села Ермолаево уже больше года служит инструктором по тактической медицине в зоне специальной военной операции. Он оставил семейный бизнес, чтобы обучать бойцов навыкам оказания первой помощи на поле боя, сообщили в администрации Куюргазинского района.

Решение пойти на службу по контракту мужчина принял после того, как в зону СВО отправились его друзья и знакомые. По словам его супруги Елены, он захотел внести личный вклад и помочь тем, кто на передовой.

На службе он готовит солдат к боевым условиям.

«Каждый боец становится ему близким, как родной, и он искренне переживает за каждого», — рассказывает Елена.

Его задача — научить как можно больше людей спасать жизни в критической ситуации.

Дома инструктора ждут жена и трое детей, младшему из которых исполнилось два года. Недавно он приезжал в отпуск. Семья гордится им и ждёт его возвращения домой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Танкисты из Башкирии сорвали ротацию ВСУ под Донецком

Читайте также:

Танкисты из Башкирии сорвали ротацию ВСУ под Донецком
Автор: Семен Подгорный
Фото: telegram-канал администрации Куюргазинского района
Теги: Куюргазинский район спецоперация
Читайте также

В Башкирии за вербовку на службу по контракту обещают щедрое вознаграждение
Общество в Башкирии
В Башкирии за вербовку на службу по контракту обещают щедрое вознаграждение
На СВО погиб младший сержант из Башкирии Владислав Шуняев
Общество в Башкирии
На СВО погиб младший сержант из Башкирии Владислав Шуняев
На СВО погибли еще трое жителей Башкирии
Общество в Башкирии
На СВО погибли еще трое жителей Башкирии
Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Житель Баймакского района Башкирии Ринат Бикбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен