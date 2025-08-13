В Башкирии простились с Романом Шпеньковым, погибшим в зоне СВО
22:05, 13 авг 2025
В Кумертау прошла церемония прощания с военнослужащим Романом Шпеньковым, сообщили в пресс-службе городской администрации. Он погиб во время специальной военной операции в ДНР. Проститься с Романом пришли к городскому Дворцу культуры «Угольщиков».
Роман — уроженец Кумертау. Он родился 15 ноября 2003 года. В 2023 году подписал контракт на военную службу.
Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация города
