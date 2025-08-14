Погода в Башкирии предвещает опасность

21:48, 14 авг 2025

Переменчивая погода с осадками и ухудшением видимости ожидается на территории Башкирии в пятницу, 15 августа. Такой прогноз предоставили в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

Согласно данным ведомства, по республике установится облачная погода с прояснениями. Ночью осадки пройдут в отдельных муниципалитетах, а днём охватят большую часть региона. Дожди будут носить кратковременный характер, в некоторых локациях они могут сопровождаться грозами. Прогнозируется ветер северного и северо-западного направлений со скоростью 5–10 метров в секунду. Во время грозы его порывы могут быть более сильными. Температурный фон ночью составит от +8 до +13 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +18…+23 °С.

Особое внимание синоптики обращают на ухудшение видимости на дорогах. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, который ограничит видимость до 500 метров и менее. Днём из-за осадков она также будет снижена до 1–2 километров.

В Уфе метеорологическая обстановка будет схожей. Ожидается облачность с прояснениями, небольшой дождь и вероятность грозы. Ночью температура воздуха в городе будет в пределах +11…+13 °С, дневная — от +21 до +23 градусов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash