Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию

23:16, 15 авг 2025

Женщины в Башкирии, воспитавшие троих и более детей, получили право на досрочную пенсию. В зависимости от количества детей, уйти на отдых можно в 57, 56 или даже в 50 лет, сообщили в Отделении регионального Социального фонда. Рассказываем, какие условия нужно выполнить.

Во сколько можно выйти на пенсию?

Возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от числа детей в семье:

С тремя детьми — в 57 лет.

С четырьмя детьми — в 56 лет.

С пятью и более детьми — в 50 лет.

Для матерей двоих детей также есть возможность выйти на пенсию в 50 лет, если они отработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.

Какие общие требования нужно выполнить?

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать трём условиям:

Воспитать каждого из детей минимум до 8 лет.

Иметь официальный трудовой стаж не менее 15 лет (для работавших на Севере — 20 лет).

Накопить не менее 30 пенсионных баллов.

Как декрет влияет на стаж и баллы?

Время ухода за ребёнком до полутора лет засчитывается в стаж и помогает накопить пенсионные баллы. За год ухода начисляется:

за первого ребёнка — 1,8 балла;

за второго — 3,6 балла;

за третьего и четвёртого — по 5,4 балла.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный