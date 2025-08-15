Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию

Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию

23:16, 15 авг 2025

Женщины в Башкирии, воспитавшие троих и более детей, получили право на досрочную пенсию. В зависимости от количества детей, уйти на отдых можно в 57, 56 или даже в 50 лет, сообщили в Отделении регионального Социального фонда. Рассказываем, какие условия нужно выполнить.

Во сколько можно выйти на пенсию?

Возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от числа детей в семье:

  • С тремя детьми — в 57 лет.
  • С четырьмя детьми — в 56 лет.
  • С пятью и более детьми — в 50 лет.

Для матерей двоих детей также есть возможность выйти на пенсию в 50 лет, если они отработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.

Какие общие требования нужно выполнить?

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать трём условиям:

  • Воспитать каждого из детей минимум до 8 лет.
  • Иметь официальный трудовой стаж не менее 15 лет (для работавших на Севере — 20 лет).
  • Накопить не менее 30 пенсионных баллов.

Как декрет влияет на стаж и баллы?

Время ухода за ребёнком до полутора лет засчитывается в стаж и помогает накопить пенсионные баллы. За год ухода начисляется:

  • за первого ребёнка — 1,8 балла;
  • за второго — 3,6 балла;
  • за третьего и четвёртого — по 5,4 балла.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

На 11 процентов — пенсионерам сообщили о секретной индексации

Читайте также:

На 11 процентов — пенсионерам сообщили о секретной индексации
Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
Читайте также

Стало известно, кто из россиян может уйти на пенсию в 50 лет
Общество в Башкирии
Стало известно, кто из россиян может уйти на пенсию в 50 лет
Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию
Общество в Башкирии
Женщины в России смогут раньше выйти на пенсию
Стало известно, кто из россиян может выйти на пенсию на несколько лет раньше
Общество в Башкирии
Стало известно, кто из россиян может выйти на пенсию на несколько лет раньше
Уже все принято: кто получит сверху к пенсии по 4 000 рублей – названы новые списки
Россия/мир
Уже все принято: кто получит сверху к пенсии по 4 000 рублей – названы новые списки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен