Многодетные матери в Башкирии получили право на досрочную пенсию
23:16, 15 авг 2025
Женщины в Башкирии, воспитавшие троих и более детей, получили право на досрочную пенсию. В зависимости от количества детей, уйти на отдых можно в 57, 56 или даже в 50 лет, сообщили в Отделении регионального Социального фонда. Рассказываем, какие условия нужно выполнить.
Во сколько можно выйти на пенсию?
Возраст выхода на пенсию теперь напрямую зависит от числа детей в семье:
- С тремя детьми — в 57 лет.
- С четырьмя детьми — в 56 лет.
- С пятью и более детьми — в 50 лет.
Для матерей двоих детей также есть возможность выйти на пенсию в 50 лет, если они отработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях.
Какие общие требования нужно выполнить?
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать трём условиям:
- Воспитать каждого из детей минимум до 8 лет.
- Иметь официальный трудовой стаж не менее 15 лет (для работавших на Севере — 20 лет).
- Накопить не менее 30 пенсионных баллов.
Как декрет влияет на стаж и баллы?
Время ухода за ребёнком до полутора лет засчитывается в стаж и помогает накопить пенсионные баллы. За год ухода начисляется:
- за первого ребёнка — 1,8 балла;
- за второго — 3,6 балла;
- за третьего и четвёртого — по 5,4 балла.
