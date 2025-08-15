Все новости Уфы и Башкортостана
Башкирию ждут дождливые выходные

23:37, 15 авг 2025

Жителей Башкирии в субботу, 16 августа, ожидает переменчивая и дождливая погода. Такой прогноз представили в региональном гидрометцентре.

По данным синоптиков, на территории республики прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью дожди ожидаются местами, а днём они пройдут практически по всему региону, местами возможны грозы. Ветер будет дуть с северо-запада с умеренной скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью установится в пределах +8…+13°С, днем столбики термометров поднимутся до +18…+23°С.

В Уфе погодные условия будут схожими. В столице также прогнозируется облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранит северо-западное направление и скорость 5–10 м/с. Ночью в городе будет +10…+12°С, днём воздух прогреется до +20…+22°С. Дополнительно синоптики предупреждают о тумане ночью и утром, видимость может снизиться до 500 метров.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
