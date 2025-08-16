В Башкирии ожидаются грозы и дожди

21:43, 16 авг 2025

Жителей Башкортостана ожидают осадки и грозы в начале следующей недели. Об этом сообщили региональные синоптики, представившие прогноз на период с 17 по 19 августа.

В воскресенье, 17 августа, ночью значительных осадков не прогнозируется. Днем в северных районах республики возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер будет умеренным, северо-западного и западного направлений. Температура воздуха ночью составит от +8 до +13°C, на востоке до +3°C, днем потеплеет до +19…+24°C.

В понедельник, 18 августа, местами пройдут дожди с грозами. Ветер ожидается юго-западный, умеренный. Температурный фон ночью составит +10…+15°C, днем +22…+27°C.

Аналогичная погодная картина сохранится и во вторник, 19 августа. Прогнозируются кратковременные осадки и грозы. Ветер останется умеренным, юго-западным. Ночные температуры будут в пределах +10…+15°C, дневные +22…+27°C.

Автор: Семен Подгорный