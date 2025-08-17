Все новости Уфы и Башкортостана
Удивительная погода ждёт Башкирию

21:52, 17 авг 2025

В Башкортостане в понедельник, 18 августа, ожидается неустойчивая погода с переменной облачностью и кратковременными дождями. Местами по республике прогремят грозы. Такой прогноз представили специалисты Башгидромета.

Ветер будет преобладать юго-западный, со средней скоростью 5–10 м/с. Днем синоптики прогнозируют его усиление с порывами, достигающими 14 м/с.

Температурные качели будут ощутимы: в ночное время столбики термометров по региону покажут от +11 до +16 °C, на востоке похолодает до +6 °C. Днём воздух прогреется до летних значений в +22…+27 °C.

Автомобилистов призывают к повышенной осторожности. На отдельных участках дорог ночью и утром ожидается туман, из-за которого видимость может сократиться до 500–1000 метров.

В Уфе метеоусловия будут схожими. В столице также возможен небольшой дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +13…+15 °C, днем повыситсядо +24…+26 °C.

Автор: Семен Подгорный
