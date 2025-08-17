Все новости Уфы и Башкортостана
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства

22:03, 17 авг 2025

С 2026 года работающие родители, у которых двое или больше детей, смогут ежегодно получать новую выплату — так называемый «семейный налоговый вычет». Государство вернет им часть уплаченного за прошлый год подоходного налога (НДФЛ).

Как это работает?

Фактически для таких семей налоговая ставка снизится с 13% до 6%. Разницу в 7% государство вернет на счет одного из родителей.

Например, если ваш годовой доход составил 600 000 ₽, вы заплатили 78 000 ₽ НДФЛ (13%). С новым вычетом ваш налог составил бы 36 000 ₽ (6%). Государство вернет вам разницу — 42 000 ₽.

Кто сможет получить выплату

Чтобы оформить возврат, семья должна соответствовать четырем условиям:

  • В семье двое или больше детей до 18 лет. Если ребенок учится в вузе или колледже на очном отделении, то до 23 лет.
  • Хотя бы один из родителей официально работает и платил НДФЛ в предыдущем году.
  • У семьи нет задолженности по алиментам.
  • Средний доход на каждого члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе. Для Башкортостана это примерно 22 500 ₽ на человека в месяц (исходя из прогнозируемого минимума на 2025 год).

Заявление на выплату можно будет подать через «Госуслуги» или в отделении Социального фонда.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: выплаты
