В Белорецке простятся с Гором Агадажаняном, погибшим в ходе СВО

18:12, 18 авг 2025

19 августа в Белорецке пройдёт церемония прощания с рядовым Гором Агадажаняном. Он погиб во время специальной военной операции. Проститься с военнослужащим можно будет на Аллее Героев. Церемония начнётся в 11:30, траурный митинг — в 12:00, сообщили в городской администрации.

Гор Агадажанян родился в 1991 году. После окончания школы он работал на мебельном производстве. Прошёл срочную службу в ракетных войсках в Санкт-Петербурге, после чего вернулся к своей профессии. Некоторое время работал вахтовым методом в Новом Уренгое.

В феврале 2025 года Гор подписал контракт с Министерством обороны и служил в составе штурмовой роты. О его гибели администрация района сообщила 1 мая.

В Башкирии простились с Романом Шпеньковым, погибшим в зоне СВО

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Белорецкого района
Теги: Белорецк спецоперация Погибшие на Украине
