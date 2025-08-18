В Башкирии установили карантин из-за растения-паразита

22:04, 18 авг 2025

В Архангельском районе Башкирии на территории в 720 гектаров ввели фитосанитарный карантин. Причина — сорняк-паразит повилика, очаг которого Россельхознадзор обнаружил возле села Архангельское.

Повилика — это растение-паразит без листьев, с тонкими бледно-желтыми стеблями. Она обвивает стебли сельскохозяйственных культур, присасывается к ним и вытягивает все питательные вещества. Растение-хозяин слабеет и в итоге погибает, что ведет к потере урожая.

Специальный режим ввели, чтобы изолировать очаг заражения и не дать повилике распространиться на соседние поля, огороды и дачные участки. Это поможет защитить урожай в других частях района и республики. Владельцам участков в карантинной зоне следует соблюдать установленные ограничения.

Автор: Семен Подгорный