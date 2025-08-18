Все новости Уфы и Башкортостана
Удар стихии ждут в Башкирии

22:35, 18 авг 2025

Во вторник, 19 августа, на территории Башкирии ожидается резкое ухудшение метеорологической обстановки. В республике прогнозируются кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться грозами и выпадением града. Соответствующее предупреждение для жителей региона распространила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.

Согласно прогнозу синоптиков, непогоду будет сопровождать сильный ветер южного и юго-западного направлений. Днем его порывы могут достигать штормовых значений в 17 метров в секунду. В связи с этим спасатели обратились к жителям Уфы и других населенных пунктов с призывом проявить максимальную бдительность и следовать основным правилам личной безопасности, чтобы минимизировать возможные риски.

Для защиты жизни и имущества ведомство советует придерживаться четких инструкций. Во время грозы необходимо плотно закрыть все окна и двери в помещениях, а также отключить от электросети бытовые приборы во избежание их повреждения. Важно избегать нахождения вблизи водоемов. Если стихия застала вас на улице, следует как можно скорее найти надежное укрытие, не оставаясь на открытой местности или под высокими одиночными деревьями. При выпадении града требуется действовать незамедлительно: переместитесь в здание или, в крайнем случае, защитите голову и шею сумкой, плотной одеждой или другими подручными предметами.

Спасатели отдельно акцентируют внимание на безопасности детей. Родителям настоятельно рекомендуется провести с ними подробную разъяснительную беседу и объяснить алгоритм действий в условиях непогоды.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода в башкирии
