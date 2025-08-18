Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии

Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии

22:48, 18 авг 2025

В Башкирии мошенники все чаще приходят в дома под видом сотрудников газовой службы. Чтобы обезопасить себя и свои деньги, проверьте визитера по трем простым признакам. Рекомендациями поделилась представитель «Газпром межрегионгаз Уфа» Анастасия Кенина.

1. Внешний вид и удостоверение

Сотрудник газовой службы всегда одет в фирменную спецодежду с логотипами компании. Попросите его показать удостоверение — в настоящем документе есть фотография, печать и QR-код. Отсканируйте код камерой телефона, чтобы проверить, действительно ли человек числится в штате.

2. Никакой оплаты на месте

Настоящие специалисты никогда не просят оплатить услуги наличными или переводом на карту. Все расчеты за газ, ремонт или техобслуживание включаются в ежемесячную квитанцию. Если с вас требуют деньги сразу — это мошенники.

3. Если сомневаетесь — звоните

Вы не обязаны пускать в дом человека, если не уверены в нем. Чтобы проверить, плановый ли это обход, позвоните в вашу газовую службу. Номер телефона указан в квитанции или в договоре на техобслуживание, где также может быть прописан график визитов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки

Читайте также:

Мошенник из Перми приехал в Башкирию за миллионами пенсионерки
Автор: Семен Подгорный
Фото: Газпром межрегионгаз Уфа/Газпром газораспределение Уфа
Теги: мошенники
Читайте также

Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
Происшествия в Башкирии
Мошенники обманули жительницу Башкирии на 1,5 млн рублей через поддельное инвестиционное приложение
Мошенники придумали новый хитрый способ кражи денег через телефон
Общество в Башкирии
Мошенники придумали новый хитрый способ кражи денег через телефон
Уголовное дело возбуждено после трагедии в Уфе: два человека погибли из-за неисправной вентиляции
Человек и закон в Башкирии
Уголовное дело возбуждено после трагедии в Уфе: два человека погибли из-за неисправной вентиляции
«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников
Общество в Башкирии
«Не переводите деньги»: жителей Уфы предупредили о новой уловке мошенников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен