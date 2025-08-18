Как отличить настоящего газовика от мошенника: инструкция для жителей Башкирии

22:48, 18 авг 2025

В Башкирии мошенники все чаще приходят в дома под видом сотрудников газовой службы. Чтобы обезопасить себя и свои деньги, проверьте визитера по трем простым признакам. Рекомендациями поделилась представитель «Газпром межрегионгаз Уфа» Анастасия Кенина.

1. Внешний вид и удостоверение

Сотрудник газовой службы всегда одет в фирменную спецодежду с логотипами компании. Попросите его показать удостоверение — в настоящем документе есть фотография, печать и QR-код. Отсканируйте код камерой телефона, чтобы проверить, действительно ли человек числится в штате.

2. Никакой оплаты на месте

Настоящие специалисты никогда не просят оплатить услуги наличными или переводом на карту. Все расчеты за газ, ремонт или техобслуживание включаются в ежемесячную квитанцию. Если с вас требуют деньги сразу — это мошенники.

3. Если сомневаетесь — звоните

Вы не обязаны пускать в дом человека, если не уверены в нем. Чтобы проверить, плановый ли это обход, позвоните в вашу газовую службу. Номер телефона указан в квитанции или в договоре на техобслуживание, где также может быть прописан график визитов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Газпром межрегионгаз Уфа/Газпром газораспределение Уфа