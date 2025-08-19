Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года

09:29, 19 авг 2025

С будущего года в России появится дополнительная форма господдержки многодетных семей — возврат части подоходного налога в виде ежегодной компенсации.

Право на льготу получат родители двух и более несовершеннолетних детей при соблюдении определенных требований. Дети должны быть младше 18 лет или обучаться на дневном отделении до 23 лет. Заявители обязаны официально трудиться и уплачивать подоходный налог, не иметь алиментных долгов.

Ключевое ограничение касается доходов — средние поступления на каждого домочадца не должны превосходить полуторакратный размер регионального прожиточного минимума за отчетный период.

Механизм расчета базируется на разности между стандартным тринадцатипроцентным НДФЛ и сниженной шестипроцентной ставкой с аналогичного заработка. Государство возмещает семейному бюджету семипроцентную разницу налоговых взносов.

Подача документов на компенсацию за 2025 год стартует 1 июня 2026-го и завершается 1 октября того же года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный