Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года
09:29, 19 авг 2025
С будущего года в России появится дополнительная форма господдержки многодетных семей — возврат части подоходного налога в виде ежегодной компенсации.
Право на льготу получат родители двух и более несовершеннолетних детей при соблюдении определенных требований. Дети должны быть младше 18 лет или обучаться на дневном отделении до 23 лет. Заявители обязаны официально трудиться и уплачивать подоходный налог, не иметь алиментных долгов.
Ключевое ограничение касается доходов — средние поступления на каждого домочадца не должны превосходить полуторакратный размер регионального прожиточного минимума за отчетный период.
Механизм расчета базируется на разности между стандартным тринадцатипроцентным НДФЛ и сниженной шестипроцентной ставкой с аналогичного заработка. Государство возмещает семейному бюджету семипроцентную разницу налоговых взносов.
Подача документов на компенсацию за 2025 год стартует 1 июня 2026-го и завершается 1 октября того же года.
