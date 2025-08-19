Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года

Российские семьи с детьми получат новую налоговую льготу с 2026 года

09:29, 19 авг 2025

С будущего года в России появится дополнительная форма господдержки многодетных семей — возврат части подоходного налога в виде ежегодной компенсации.

Право на льготу получат родители двух и более несовершеннолетних детей при соблюдении определенных требований. Дети должны быть младше 18 лет или обучаться на дневном отделении до 23 лет. Заявители обязаны официально трудиться и уплачивать подоходный налог, не иметь алиментных долгов.

Ключевое ограничение касается доходов — средние поступления на каждого домочадца не должны превосходить полуторакратный размер регионального прожиточного минимума за отчетный период.

Механизм расчета базируется на разности между стандартным тринадцатипроцентным НДФЛ и сниженной шестипроцентной ставкой с аналогичного заработка. Государство возмещает семейному бюджету семипроцентную разницу налоговых взносов.

Подача документов на компенсацию за 2025 год стартует 1 июня 2026-го и завершается 1 октября того же года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Какие выплаты положены раненым участникам СВО из Башкирии?

Читайте также:

Какие выплаты положены раненым участникам СВО из Башкирии?
Автор: Семен Подгорный
Теги: компенсация
Читайте также

С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
Общество в Башкирии
С 2026 года семьи с детьми получат новую выплату от государства
От 10 тысяч рублей: в Госдуме обсуждают введение налога на бездетность
Россия/мир
От 10 тысяч рублей: в Госдуме обсуждают введение налога на бездетность
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Общество в Башкирии
Мишустин объявил о налоговом кешбэке для малоимущих семей с детьми
Семьи в Башкирии могут вернуть часть денег после покупки жилья
Общество в Башкирии
Семьи в Башкирии могут вернуть часть денег после покупки жилья


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен