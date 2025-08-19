Два города Башкирии отказались от торжеств в честь Дня города

21:57, 19 авг 2025

В Ишимбае и Салавате в 2025 году не будут проводить праздничные мероприятия в честь Дня города. Администрации обоих муниципалитетов сообщили, что сэкономленные бюджетные средства направят на более важные цели.

В Ишимбайском районе считают, что организовывать крупные торжества сейчас неуместно из-за ситуации в стране. Деньги, которые планировали потратить на праздник 30 августа, пойдут на поддержку военнослужащих СВО.

Глава администрации Салавата Марат Загидуллин также подтвердил отмену праздника. По его словам, есть направления, которые требуют первоочередного внимания и финансирования. Обычно жители Салавата отмечали День города одновременно с Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Автор: Семен Подгорный