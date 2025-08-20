Лето возвращается в Башкирию. Синоптики назвали точную дату окончания дождей

09:06, 20 авг 2025

В Башкирии заканчивается период дождей, на смену которым придёт летнее тепло. Об этом сообщили специалисты Башгидромета и Гидрометцентра России.

Причиной смены погоды станет рост атмосферного давления. Уже к концу недели температура воздуха в регионе превысит климатическую норму на два-четыре градуса.

По прогнозу синоптиков, 21 августа днём ожидается +23°С, 22 и 23 числа воздух прогреется до +26°С. Пик жары придётся на 24 августа — до +30°С, а 25 августа ожидается +28°С.

Ночи тоже станут значительно теплее: с +11...+13°С до 23 августа до +17...+18°С 24 и 25 августа.

Автор: Семен Подгорный