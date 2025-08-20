Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Жених в башкирском наряде прискакал к невесте верхом через всю деревню

Жених в башкирском наряде прискакал к невесте верхом через всю деревню

21:57, 20 авг 2025

В Баймакском районе жених добрался до дома невесты верхом на коне, возродив старинный свадебный обычай. Для этого он проскакал путь от своего села Верхнеидрисово до деревни Тагирово, где его ждала невеста, пишет издание «Сибайский рабочий».

На молодом человеке был традиционный башкирский костюм — зилян и головной убор с лисьим мехом. За всадником ехал современный свадебный кортеж из автомобилей. Необычное шествие привлекло внимание местных жителей: они снимали происходящее на телефоны и поддерживали жениха.

Даже дождь не испортил праздничного настроения. Когда кто-то из гостей в шутку заметил, что конь «не белый», жених с улыбкой ответил по-башкирски: «Зато сам в белом».

Видео, где жених скачет за своей невестой, быстро стало популярным в соцсетях. Жители Башкирии в комментариях восхитились поступком и отметили, как важно сегодня сохранять и показывать красоту национальных традиций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Баймакский район свадьба
Читайте также

В Башкирии неизвестный открыл стрельбу из пистолета во дворе дома
Происшествия в Башкирии
В Башкирии неизвестный открыл стрельбу из пистолета во дворе дома
Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе
Общество в Башкирии
Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе
Трагедия накануне дня рождения: молодая девушка погибла в аварии по дороге к родственникам
Происшествия в Башкирии
Трагедия накануне дня рождения: молодая девушка погибла в аварии по дороге к родственникам
В Башкирии жених в шутку испугал свою невесту и погиб от ножа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии жених в шутку испугал свою невесту и погиб от ножа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен