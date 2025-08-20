Жених в башкирском наряде прискакал к невесте верхом через всю деревню

21:57, 20 авг 2025

В Баймакском районе жених добрался до дома невесты верхом на коне, возродив старинный свадебный обычай. Для этого он проскакал путь от своего села Верхнеидрисово до деревни Тагирово, где его ждала невеста, пишет издание «Сибайский рабочий».

На молодом человеке был традиционный башкирский костюм — зилян и головной убор с лисьим мехом. За всадником ехал современный свадебный кортеж из автомобилей. Необычное шествие привлекло внимание местных жителей: они снимали происходящее на телефоны и поддерживали жениха.

Даже дождь не испортил праздничного настроения. Когда кто-то из гостей в шутку заметил, что конь «не белый», жених с улыбкой ответил по-башкирски: «Зато сам в белом».

Видео, где жених скачет за своей невестой, быстро стало популярным в соцсетях. Жители Башкирии в комментариях восхитились поступком и отметили, как важно сегодня сохранять и показывать красоту национальных традиций.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео