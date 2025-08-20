Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирию вернётся тепло после недели дождей и града

22:17, 20 авг 2025

В Башкирии ожидается значительное улучшение погоды после периода нестабильности, вызванного атлантическим циклоном. Об этом 20 августа информируют синоптики Башгидромета. По их данным, переломный момент наступит уже в четверг.

На текущей неделе циклон принёс в регион резкие перепады температур, кратковременные ливни, град и шквалистый ветер. Согласно прогнозу, с 21 августа атмосферное давление начнёт расти. Ночью в отдельных районах ещё вероятны небольшие дожди, температура воздуха составит +8...+13 градусов. Днём осадков не предвидится, а столбики термометров поднимутся до отметок +19...+24 градуса. Направление ветра сменится с северо-западного на юго-восточное, он будет умеренным, местами с порывами. К концу недели температура превысит климатическую норму на 2–4 градуса.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: погода в башкирии
