Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Уфе с 6 сентября начнут работать осенние ярмарки. Горожане смогут купить местные овощи и мед на зиму

В Уфе с 6 сентября начнут работать осенние ярмарки. Горожане смогут купить местные овощи и мед на зиму

22:28, 20 авг 2025

С субботы, 6 сентября, в Уфе открываются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Это хорошая возможность для жителей города закупить свежие продукты напрямую у башкирских фермеров и подготовить запасы на зиму.

На прилавках будут в основном местные овощи и мед. По словам городских властей, более 80% картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты привезут из хозяйств республики. Весь мед — тоже местный. Главные поставщики — фермеры из Уфимского, Чишминского, Благоварского и Кушнаренковского районов.

Мясные ряды откроются позже, когда установится стабильная морозная погода — температура для этого должна опуститься ниже –6 °C. Перед началом продаж всю продукцию проверит ветеринарная служба. Купить мясо на ярмарках можно будет до 28 декабря.

Для тех, кто не хочет ждать сентября, в Уфе уже работают 12 ярмарок выходного дня, 8 постоянных фермерских магазинов и 41 площадка, где продают свой урожай дачники.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа сельхозярмарка
Читайте также

Пять продуктов в Башкирии резко подешевели в начале августа
Потребитель в Башкирии
Пять продуктов в Башкирии резко подешевели в начале августа
Погода в Башкирии снова удивит
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии снова удивит
В Башкирии неожиданно изменится погода
Общество в Башкирии
В Башкирии неожиданно изменится погода
Бабье лето в Башкирии: тепло задержится, но ненадолго
Общество в Башкирии
Бабье лето в Башкирии: тепло задержится, но ненадолго


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен