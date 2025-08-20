В Уфе с 6 сентября начнут работать осенние ярмарки. Горожане смогут купить местные овощи и мед на зиму

22:28, 20 авг 2025

С субботы, 6 сентября, в Уфе открываются традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Это хорошая возможность для жителей города закупить свежие продукты напрямую у башкирских фермеров и подготовить запасы на зиму.

На прилавках будут в основном местные овощи и мед. По словам городских властей, более 80% картофеля, лука, моркови, свеклы и капусты привезут из хозяйств республики. Весь мед — тоже местный. Главные поставщики — фермеры из Уфимского, Чишминского, Благоварского и Кушнаренковского районов.

Мясные ряды откроются позже, когда установится стабильная морозная погода — температура для этого должна опуститься ниже –6 °C. Перед началом продаж всю продукцию проверит ветеринарная служба. Купить мясо на ярмарках можно будет до 28 декабря.

Для тех, кто не хочет ждать сентября, в Уфе уже работают 12 ярмарок выходного дня, 8 постоянных фермерских магазинов и 41 площадка, где продают свой урожай дачники.

Автор: Семен Подгорный