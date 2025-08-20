С 1 сентября студентки будут получать повышенное пособие по беременности

22:38, 20 авг 2025

С 1 сентября 2025 года студентки очных отделений в Башкирии смогут получать пособие по беременности и родам в размере прожиточного минимума. Раньше его сумма равнялась стипендии. Выплачивать и оформлять пособие теперь будет Социальный фонд, а не учебное заведение.

Выплата положена всем студенткам очной формы обучения, независимо от того, учатся они на бюджетной или коммерческой основе. Это касается учащихся вузов, колледжей, техникумов, а также центров дополнительного образования и научных организаций.

Как оформить выплату

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно тремя способами:

на портале «Госуслуги»;

в любом МФЦ;

лично в клиентской службе Соцфонда.

К заявлению необходимо приложить два документа: справку о временной нетрудоспособности (больничный лист) и справку из вашего учебного заведения. В ней должны быть указаны очная форма обучения и даты декретного отпуска.

Важно: если вы подали заявление до 1 сентября, его рассмотрит и выплатит ваше учебное заведение по прежним правилам. Новая система с повышенной выплатой действует для заявлений, поданных с начала учебного года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash