Слесарь из Башкирии выиграл в лотерею 1,7 млн рублей

22:49, 20 авг 2025

Слесарь из Башкирии Никита И. выиграл в государственной лотерее 1 697 810 рублей. На эти деньги он планирует сделать первый взнос для покупки собственного жилья.

Никита рассказал, что купил счастливый билет спонтанно через мобильное приложение во время прогулки и сразу же о нём забыл. О выигрыше он узнал позже из уведомления, которое пришло, когда он разговаривал по телефону со своей девушкой.

Победитель работает слесарем и признаётся, что из-за плотного графика ему пришлось оставить увлечения — рыбалку и поездки на эндуро-мотоцикле. Теперь, благодаря выигрышу, у него появится возможность решить квартирный вопрос.

Никита играет в лотерею регулярно: раньше покупал бумажные билеты, а теперь пользуется приложением. По его словам, он пробует разные подходы: то сам выбирает числа, то доверяет автоматическому выбору.

