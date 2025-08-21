Все новости Уфы и Башкортостана
Умерла режиссер Элла Давлетшина — внучка создателя башкирского языка, снявшая о нем фильм

21:57, 21 авг 2025

В Новосибирске на 78-м году жизни после продолжительной болезни умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина. Хотя она жила и работала в Сибири, ее жизнь и творчество были тесно связаны с Башкортостаном.

Элла Давлетшина — внучка выдающегося башкирского ученого-лингвиста Габбаса Давлетшина, одного из создателей современного литературного языка и автора первых учебников. В своем фильме «Скажи это по-башкирски» она рассказала историю своего репрессированного деда, вернув его имя в историю республики. Председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева назвала эту работу особенно важной для сохранения национальной памяти. Режиссер часто бывала в республике и проводила творческие встречи.

С 1984 года Давлетшина работала на Западно-Сибирской студии кинохроники. Она руководила киножурналом «Сибирь на экране», создавала международные проекты, такие как «Сибирь — Аляска», и вела мастерские для документалистов.

Главным делом ее жизни стал международный фестиваль документального кино «Встречи в Сибири», который она основала в 1996 году и бессменно им руководила. Благодаря ей в Новосибирске также появился Дом документального кино.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
