Военный медик из Башкирии спас десятки бойцов и выжил после атаки трех дронов

22:07, 21 авг 2025

Военнослужащий из Учалинского района с позывным «Паук» проходит реабилитацию дома после тяжелого ранения, полученного в зоне СВО. На передовой он спас десятки раненых товарищей, пока сам не попал под атаку беспилотников, пишет издание «Яик».

До отправки в зону СВО в 2024 году «Паук» окончил Белорецкий медколледж, служил спасателем в МЧС и работал на предприятии в Учалах. Решил, что его медицинские навыки нужнее на фронте, где сначала был фельдшером роты, а затем организовал медпункт на передовой.

Во время одной из операций «Паук» сам едва не погиб. Его группа трое суток не могла эвакуировать раненого из-за непрерывной работы вражеских дронов. Когда медик вел наблюдение, его обнаружил беспилотник. Первая атака ранила ему палец. Чтобы отвести угрозу от укрытия, где находились товарищи, «Паук» побежал в сторону леса, вызывая огонь на себя.

Следующий дрон тяжело ранил его в ногу. Пытаясь остановить кровь, он спрятался в зарослях, где его нашел третий беспилотник. Сброшенная им граната застряла в ветках, и осколки принял на себя бронежилет. Медик притворился мертвым, и дрон улетел.

Раненый, он ползком добрался до блиндажа. Там выяснилось, что у него также осколочные ранения спины и сквозное ранение голеностопа. Помощи ждать было неоткуда. Вместе с другими ранеными, на обезболивающих, они прошли пешком почти 20 километров до пункта эвакуации.

Сейчас «Паук» восстанавливается после ранения. Свое сорокалетие он встретил дома, в кругу семьи. По его словам, после пережитого особенно ценишь тишину и спокойствие.

Автор: Семен Подгорный

Фото: "Яик"