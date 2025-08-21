Башкирию ждёт тёплая пятница с температурой до +26°C

22:17, 21 авг 2025

В пятницу, 22 августа, на территории Башкортостана и в его столице Уфе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и без значительных осадков. Соответствующий прогноз в четверг предоставили специалисты республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Башгидромет).

В целом по региону синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду. Небольшие локальные дожди вероятны лишь в северных районах республики в течение дня. Ветер будет преобладать юго-западного и западного направлений, его скорость будет варьироваться в диапазоне 5–10 м/с. При этом в светлое время суток местами возможно усиление воздушных потоков с порывами до 14 м/с. Температурные показатели ночью составят от +7°C до +12°C. Днём воздух прогреется до отметок от +21°C до +26°C. Метеорологи также сообщают, что на автомобильных дорогах сохранится хорошая видимость, что создаст благоприятные условия для безопасного движения транспорта.

В Уфе погодные условия будут схожими с общереспубликанскими. В столице также ожидается переменная облачность, при этом осадков не прогнозируется. Будет дуть юго-западный и западный ветер со скоростью 5–10 м/с с порывами днем до 14 м/с. Ночью температура воздуха в городе будет находиться в пределах +10°C…+12°C, днём столбики термометров поднимутся до +23°C…+25°C.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash