Адское пекло возвращается в Башкирию

22:12, 22 авг 2025

Жителей Башкортостана ждут по-настоящему летние выходные. В республике 23 и 24 августа установится сухая и жаркая погода, в отдельных районах столбики термометров достигнут отметки в +30°C. Таким прогнозом поделились специалисты регионального Башгидрометцентра.

В субботу, 23 августа, осадков не прогнозируется на всей территории региона. Ночью температура воздуха опустится до +8…+13°C, однако днём воздух прогреется до комфортных +23…+28°C. Направление ветра сменится на южное и юго-восточное, с порывами в некоторых районах.

Пик тепла придётся на воскресенье, 24 августа. Этот день станет самым жарким на уходящей неделе. Ночью минимальные температурные значения составят +12…+17°C, в дневные часы воздух прогреется до +25…+30°C. Сохранится южный ветер, в некоторых частях республики он будет порывистым.

Однако уже с началом новой рабочей недели характер погоды в Башкортостане изменится. Синоптики предупреждают о приходе дождей и заметном снижении температуры. В среднем дневные показатели в конце августа будут держаться на уровне +17…+22°C. Специалисты рекомендуют использовать тёплые дни для отдыха, соблюдая меры предосторожности.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash