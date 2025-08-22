В Уфе родителей накажут за купание детей в опасных местах

22:17, 22 авг 2025

В уфимском микрорайоне Инорс сотрудники служб безопасности обнаружили детей, которые купались без присмотра взрослых. Теперь их родителям грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе столичного управления гражданской защиты.

Рейд проходил по популярным, но опасным местам отдыха: самодельным пляжам на реке Уфимке, озере Тёплом и водном канале. Эти водоёмы не оборудованы для купания, о чём предупреждают запрещающие знаки. Несмотря на это, дети находились у воды одни, рискуя своей жизнью и здоровьем.

На родителей, которые не уследили за детьми, составят административные протоколы. Спасатели напоминают, что игнорирование запретов может привести к трагедии.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники Управления гражданской защиты и Центра общественной безопасности регулярно патрулируют берега, общаются с жителями и раздают памятки. Они просят родителей не отпускать детей к воде одних и объяснять им, почему дикие пляжи опасны.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ по Уфе