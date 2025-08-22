Госслужащие на пенсии получают в среднем 36 281 рубль

22:32, 22 авг 2025

Федеральные госслужащие в России, вышедшие на пенсию, получают в среднем 36 281 рубль в месяц. Эти цифры представил Социальный фонд.

Размер выплат немного отличается для тех, кто продолжает работать. У работающих пенсионеров-госслужащих средняя пенсия составляет 37 058 рублей. У тех, кто полностью прекратил трудовую деятельность — 36 200 рублей.

По данным фонда, всего в стране насчитывается 95,6 тысячи бывших госслужащих, получающих такие пенсии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash