Госслужащие на пенсии получают в среднем 36 281 рубль
22:32, 22 авг 2025
Федеральные госслужащие в России, вышедшие на пенсию, получают в среднем 36 281 рубль в месяц. Эти цифры представил Социальный фонд.
Размер выплат немного отличается для тех, кто продолжает работать. У работающих пенсионеров-госслужащих средняя пенсия составляет 37 058 рублей. У тех, кто полностью прекратил трудовую деятельность — 36 200 рублей.
По данным фонда, всего в стране насчитывается 95,6 тысячи бывших госслужащих, получающих такие пенсии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
