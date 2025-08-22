Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»

22:36, 22 авг 2025

Военнослужащий из села Сараево с позывным «Гиза» награжден медалью «За отвагу». Награду вручили за храбрость, проявленную в ходе спецоперации. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.

Руководитель муниципалитета поздравил земляка и пожелал ему благополучного возвращения домой.

Сам «Гиза» — мобилизованный боец. Ранее он рассказывал о боевом духе своих товарищей и благодарил власти Башкирии за поддержку, которую республика оказывает участникам СВО.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Наиль Абелгузин, вк