Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»

Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»

22:36, 22 авг 2025

Военнослужащий из села Сараево с позывным «Гиза» награжден медалью «За отвагу». Награду вручили за храбрость, проявленную в ходе спецоперации. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.

Руководитель муниципалитета поздравил земляка и пожелал ему благополучного возвращения домой.

Сам «Гиза» — мобилизованный боец. Ранее он рассказывал о боевом духе своих товарищей и благодарил власти Башкирии за поддержку, которую республика оказывает участникам СВО.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Военный медик из Башкирии спас десятки бойцов и выжил после атаки трех дронов

Читайте также:

Военный медик из Башкирии спас десятки бойцов и выжил после атаки трех дронов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Наиль Абелгузин, вк
Теги: Альшеевский район спецоперация
Читайте также

Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО
Общество в Башкирии
Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО
Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова
Общество в Башкирии
Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
Общество в Башкирии
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен