Боец из Альшеевского района Башкирии получил медаль «За отвагу»
22:36, 22 авг 2025
Военнослужащий из села Сараево с позывным «Гиза» награжден медалью «За отвагу». Награду вручили за храбрость, проявленную в ходе спецоперации. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Альшеевского района Наиль Абелгузин.
Руководитель муниципалитета поздравил земляка и пожелал ему благополучного возвращения домой.
Сам «Гиза» — мобилизованный боец. Ранее он рассказывал о боевом духе своих товарищей и благодарил власти Башкирии за поддержку, которую республика оказывает участникам СВО.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Наиль Абелгузин, вк
Читайте также
Общество в Башкирии
Танкист из Башкирии женился во время отпуска с зоны СВО
Общество в Башкирии
Участника СВО из Башкирии отметили медалью Жукова
Общество в Башкирии
«Директор» из Башкирии взял село и получил медаль Жукова
Общество в Башкирии
На СВО погиб уроженец Башкирии Раян Исянбаев